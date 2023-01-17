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Чемпионат Италии. Серия А

Орландо: «Милан» сдаёт»

17 Января 2023 • 03:35 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
1 2.80 X 3.35 2 2.55
18.01 22:00

Бывший футболист «Милана» Массимо Орландо, выступавший за клуб в середине 90-х годов прошлого века, поделился своим мнением об итогах прошедшего тура Серии А. Он раздосадован тем, что его бывший клуб потерял очки в игре с «Лечче», и это случилось во второй раз кряду.

- «Милан» сам себя съедает. «Аталанта» вернулась, «Рома» и «Лацио» тоже в деле. Я уверен, что кому-то из «Милана», «Интера» и «Ювентуса» придется остаться без места в Лиге чемпионов. Особенно рискует «Юве», они все время играют бледно, а так нельзя. Но и «Милан» сдает, - цитирует слова Массимо Орландо pianetamilan.it.

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Милан Массимо Орландо
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