Орландо: «Милан» сдаёт»

Бывший футболист «Милана» Массимо Орландо, выступавший за клуб в середине 90-х годов прошлого века, поделился своим мнением об итогах прошедшего тура Серии А. Он раздосадован тем, что его бывший клуб потерял очки в игре с «Лечче», и это случилось во второй раз кряду.

- «Милан» сам себя съедает. «Аталанта» вернулась, «Рома» и «Лацио» тоже в деле. Я уверен, что кому-то из «Милана», «Интера» и «Ювентуса» придется остаться без места в Лиге чемпионов. Особенно рискует «Юве», они все время играют бледно, а так нельзя. Но и «Милан» сдает, - цитирует слова Массимо Орландо pianetamilan.it.