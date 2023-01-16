Депай вряд ли перейдёт в «Интер» в обмен на Хоакина Корреа

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай вряд ли продолжит карьеру в миланском «Интере». По информации от Diario AS, «сине-гранатовые» не хотят менять нидерландца на запасного форварда «нерадзурри» Хоакина Корреа.

Более приоритетным вариантом для руководства «Барселоны» является обмен с мадридским «Атлетико», который предлагает Янника Карраско. Эта опция более привлекательна для главного тренера «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса.

На счету Карраско в нынешнем сезоне один гол в чемпионате Испании. Анхель Корреа отметился за «Интер» тремя голами и ассистом в итальянской Серии А.