Рами: «Филиппо Индзаги – легендарный игрок, но слабый тренер»

Французский защитник Адиль Рами вспомнил, как выступал за «Милан».

В настоящий момент 37-летний футболист защищает цвета французского «Труа», а за «россонери» играл в период с 2014 по 2015 год.

«Выступать за «Милан» было для меня мечтой, я был большим поклонником Алессандро Несты. Я хорошо провёл время в клубе, но, к сожалению, мне не довелось поработать там с подходящими тренерами. Филиппо Индзаги – великий игрок, настоящая легенда, в этом не может быть со мнений, но как тренер он меня совсем не впечатлял. Уверяю, даже я способен тренировать лучше», – раскритиковал в интервью MilanNews Рами нынешнего рулевого «Реджины».