Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Кесси хочет вернуться в Серию А

17 Января 2023 • 13:33 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
1 2.80 X 3.35 2 2.55
18.01 22:00

Полузащитник каталонской «Барселоны» Франк Кесси хочет вернуться в Серию А, где ранее выступал в составе «Милана». По информации от журналиста Альфредо Педуллы, ивуариец хотел бы перейти в «Интер».

Переезд на «Джузеппе Меацца» пока является приоритетным вариантом хавбека для продолжения карьеры. Напомним, ивуариец присоединился к «Барселоне» только летом на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Кесси отметился одним голом в чемпионате Испании. Полузащитник также записал на свой счёт гол в групповом этапе Лиги чемпионов.

В прошлой кампании 26-летний Франк выиграл Серию А в составе «Милана».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Франк Кесси Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Января
14:04 · Англия. Премьер-лига
Делофеу близок к возвращению в АПЛ
13:33 · Италия. Серия А
Кесси хочет вернуться в Серию А
12:50 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» хочет Сапату, но есть одна проблема
12:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересуется двумя нападающими из Серии А
12:22 · Россия. Премьер-лига
Бийол: «Березуцкий многому меня научил»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Бийол: «Может, когда-то решусь на возвращение в ЦСКА»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Бийол назвал фаворита на чемпионство в РПЛ
11:34 · Италия. Серия А
Бийол: «Хвича - суперзвезда Серии А»
11:18 · Англия. Премьер-лига
Слуцкий считает, что Осимхен лучше Холанна
11:04 · Англия. Премьер-лига
Арнаутович может вернуться в АПЛ
10:58 · Италия. Серия А
Романо: «Демирал вновь попал на радары топ-клубов»
10:29 · Англия. Премьер-лига
Фабрицио Романо: «Манчестер Юнайтед» давно интересуется Осимхеном, но им предстоит столкнуться с серьёзной конкуренцией»
07:25 · Италия. Серия А
Сакки: «Милану» нужно вернуть себе равновесие для победы в Суперкубке»
07:13 · Италия. Серия А
Наингголан: «Моуринью приглашал меня в «Манчестер Юнайтед»
06:52 · Италия. Серия А
Сакки: «Пиоли вырос, он превратился в стратега»
Все новости
Рекомендуем