Полузащитник каталонской «Барселоны» Франк Кесси хочет вернуться в Серию А, где ранее выступал в составе «Милана». По информации от журналиста Альфредо Педуллы, ивуариец хотел бы перейти в «Интер».

Переезд на «Джузеппе Меацца» пока является приоритетным вариантом хавбека для продолжения карьеры. Напомним, ивуариец присоединился к «Барселоне» только летом на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Кесси отметился одним голом в чемпионате Испании. Полузащитник также записал на свой счёт гол в групповом этапе Лиги чемпионов.

В прошлой кампании 26-летний Франк выиграл Серию А в составе «Милана».