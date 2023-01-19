Индзаги сравнялся с Капелло и Липпи по победам в Суперкубке Италии

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги в очередной раз привёл свою команду к триумфу в Суперкубке Италии.

«Нерадзурри» взяли верх над «Миланом» в дерби (3:0), завоевав трофей. Как отмечает Football Italia, для Индзаги сегодняшняя победа в Суперкубке стала уже четвёртой в тренерской карьере – лучший показатель наряду со знаменитыми Марчелло Липпи и Фабио Капелло.

«Интер» под руководством Индзаги также стал триумфатором Суперкубка в прошлом сезоне. В финале тогда был обыгран «Ювентус».

Симоне Индзаги возглавляет «Интер» с 2021 года. Ранее он дважды добивался успеха в Суперкубке у руля «Лацио».