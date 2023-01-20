Гвардиола – о чемпионской гонке: «С такой игрой у нас нет шансов догнать «Арсенал»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о борьбе за чемпионство в Английской премьер-лиге.

После волевой победы, добытой «горожанами» в поединке с «Тоттенхэмом» (4:2), отставание от «Арсенала» составляет пять очков при одном матче в запасе у «канониров».

«Наш конкурент – «Арсенал», играющий с огнём в глазах, и это можно понять, ведь клуб не выигрывал Премьер-лигу два десятилетия. Со стороны может показаться, что «Манчестер Сити» всегда всё даётся легко, но посмотрите на наших соперников.

Сократим ли мы отставание от «Арсенала», если продолжим играть таким образом? Нет шансов», – приводит журналист Шамун Хафез слова Гвардиолы.