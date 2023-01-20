«Манчестер Сити» проиграл 51 из 54 предыдущих матчей, когда уступал в 2 или более гола к перерыву

«Манчестер Сити» находится на грани очередной потери очков в матче Премьер-лиги.

Коллектив Хосепа Гвардиолы уступил «Тоттенхэму» по итогам первой 45-минутки – 0:2. Оба гола были забиты «шпорами» незадолго до ухода команд в раздевалку. Как отмечает Opta, в 54 предыдущих случаях, когда «горожане» уступали в два или более гола к перерыву, команде лишь однажды удалось выиграть, ещё в двух случаях была добыта ничья, а 51 раз победа оставалась за соперниками.

В случае поражения в сегодняшней встрече «Манчестер Сити» рискует потерять вторую строчку в турнирной таблице – «Манчестер Юнайтед» имеет в своём активе то же количество очков, а «Ньюкасл» отстаёт на один балл.