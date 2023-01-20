Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» проиграл 51 из 54 предыдущих матчей, когда уступал в 2 или более гола к перерыву

20 Января 2023 • 00:03 Комментировать
Манчестер Сити
4:2
Тоттенхэм
окончен

«Манчестер Сити» находится на грани очередной потери очков в матче Премьер-лиги.

Коллектив Хосепа Гвардиолы уступил «Тоттенхэму» по итогам первой 45-минутки – 0:2. Оба гола были забиты «шпорами» незадолго до ухода команд в раздевалку. Как отмечает Opta, в 54 предыдущих случаях, когда «горожане» уступали в два или более гола к перерыву, команде лишь однажды удалось выиграть, ещё в двух случаях была добыта ничья, а 51 раз победа оставалась за соперниками.

В случае поражения в сегодняшней встрече «Манчестер Сити» рискует потерять вторую строчку в турнирной таблице – «Манчестер Юнайтед» имеет в своём активе то же количество очков, а «Ньюкасл» отстаёт на один балл.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Тоттенхэм Тоттенхэм
4
2
1.32 6.00 8.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Января
00:46 · Англия. Премьер-лига
«Фламенго» может взять в аренду молодого игрока «Манчестер Юнайтед» слухи
00:42 · Англия. Премьер-лига
Холанн забил 22 гола в АПЛ в текущем сезоне – только три игрока забивали больше под руководством Гвардиолы
00:32 · Англия. Премьер-лига
«Бенфика» перехватила трансферную цель «Барселоны»
00:31 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» близок к подписанию Крейга Доусона слухи
00:27 · Англия. Премьер-лига
​Фанаты «Манчестер Сити» освистали команду
00:23 · Англия. Премьер-лига
Только два клуба всерьёз претендуют на Беллингема
00:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» проиграл 51 из 54 предыдущих матчей, когда уступал в 2 или более гола к перерыву
19 Января
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделал щедрое предложение по Кайседо, но получил отказ от «Брайтона»
23:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - лидер по доходам среди мировых футбольных клубов
23:27 · Англия. Премьер-лига
​Синиша Михайлович незадолго до смерти планировал встречи с Гвардиолой и Конте 1
23:14 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Челси» Бакайоко продолжит карьеру в Турции
22:52 · Англия. Премьер-лига
Бельерин может вернуться в АПЛ
22:33 · Англия. Премьер-лига
Стала известна зарплата Троссара в «Арсенале»
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 1
22:29 · Англия. Премьер-лига
​Лаллана не видит проблемы в уходе Троссара
Все новости
Рекомендуем