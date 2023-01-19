Гвардиола: «Я очень доволен успехом Артеты»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил успехи Микеля Артеты во главе лондонского «Арсенала». Напомним, наставник «канониром» ранее работал в стане «горожан» ассистентом Гвардиолы.

«Я очень доволен успехом Артеты. Микель до сих пор не знает, что я многому у него научился, когда он работал в «Манчестер Сити», – заявил Гвардиола на пресс-конференции перед игрой с «Тоттенхэмом».

Напомним, «Арсенал» пока опережает «Манчестер Сити» в чемпионской гонке на 8 очков. «Канониры» могут выиграть свой первый чемпионский титул Английской премьер-лиги с 2004 года, когда успех был достигнут под руководством Арсена Венгера.