Ромеро: «Месси — величайший игрок в истории»

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Кристиан Ромеро поделился мнением о своём соотечественнике Лионеле Месси, который представляет французский «ПСЖ».

По мнению Ромеро, 35-летний Месси является лучшим игроком в истории футбола.

«Для меня и для многих он величайший игрок в истории. Он простой и скромный в обычной жизни, и это делает его великим», — цитирует Ромеро DSports Radio.

Напомним, что на чемпионате мира, который проходил с 20 ноября по 18 декабря прошлого года в Катаре, сборная Аргентины выиграла главный трофей, а её лидер Месси был признан лучшим игроком турнира. В семи матчах нападающий забил семь голов и отдал три результативные передачи.