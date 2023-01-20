​Фанаты «Манчестер Сити» освистали команду

В четверг «Манчестер Сити» проводит перенесённый домашний матч Премьер-лиги против «Тоттенхэма». После первого тайма на табло «Этихад Стэдиум» горел счёт 0:2. Это так сильно огорчило местных фанатов, что они освистали команду после свистка на перерыв.

То ли реакция болельщиков, то ли нужные слова Хосепа Гвардиолы помогли «Манчестер Сити» очнуться ото сна. «Горожане» перевернули игру и уже ведут в счёте после голов Хулиана Альвареса (51-я минута), Эрлинга Холанна (53-я минута) и Рияда Мареза (63-я минута).

Следить за матчем между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.