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«Манчестер Сити» - лидер по доходам среди мировых футбольных клубов

19 Января 2023 • 23:35 Комментировать
Манчестер Сити
0:2
Тоттенхэм
1 1.35 X 5.30 2 8.00
перерыв

Английский «Манчестер Сити» второй год подряд возглавил рейтинг футбольных клубов по объёму полученной выручки, его составил портал Deloitte.

Так, в прошлом сезоне выручка этого гранда из Манчестера составила 731 млн евро. На втором месте разместился мадридский «Реал» - 714 млн, замкнул тройку лидеров ещё один английский топ-клуб – «Ливерпуль», 702 млн.

Далее друг за другом разместились следующие клубы: «Манчестер Юнайтед» (688,6 млн), «ПСЖ» (654,2), «Бавария» (653,6), «Барселона» (638,2), «Челси» (568,3), «Тоттенхэм» (523) и «Арсенал» (433,5).

Отметим, что общая выручка команд из топ-20 этого рейтинга превысила 9,2 млрд евро, это на 13% больше, чем в позапрошлом футбольном сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Манчестер Сити
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ТОТТЕНХЭМ
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