Де Дзерби: «Хотелось бы сохранить Кайседо до конца сезона, но пока ничего не ясно»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби не стал исключать уход полузащитника Мойсеса Кайседо в зимнее трансферное окно. Напомним, в услугах 21-летнего эквадорца заинтересован лондонский «Челси».

«Конечно, мне хотелось бы сохранить Кайседо до конца сезона, но пока ничего не ясно. Я думаю, что для него лучше всего будет закончить сезон с нами. Мойсесу лучше сменить клуб в летнее трансферное окно», – заявил де Дзерби на пресс-конференции.

Напомним, «Брайтон» оценивает Кайседо в сумму около 80 миллионов евро. По предварительным данным, «Челси» не готов платить такую сумму и намерен переключиться на альтернативные варианты.