Фирмино не хочет играть в Саудовской Аравии

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино не планирует переезжать в Саудовскую Аравию.

По сведениям Sky Sports, 31-летний бразилец хочет продолжить карьеру в «Ливерпуле». По этой причине футболист отказывает саудовским клубам, которые настойчиво продолжают делать новые предложения игроку. Отмечается, что приоритет для Фирмино — продление трудового соглашения с «Ливерпулем», которое истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил девять мячей и записал в свой актив четыре результативные передачи. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость бразильца в 28 миллионов евро.