Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер: Мудрик может и не заиграть в АПЛ

21 Января 2023 • 14:13 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
1 1.88 X 3.75 2 4.00
Через 0 ч. 35 мин.

Почти неделю назад «Челси» объявил о переходе в свои ряды Михаила Мудрика. За 22-летнего вингера лондонцы заплатили «Шахтёру» 70 миллионов евро, причём за счёт бонусных выплат сумма может вырасти до 100 миллионов. На фоне серьёзной стоимости игрока главный тренер «пенсионеров» Грэм Поттер допускает, что Мудрик не заиграет в АПЛ.

«Никогда нет никаких гарантий. Нет волшебной формулы, которая даёт понять, что трансфер работает или не сработает. Решения принимаются на основе как можно более обоснованных предположений», - сказал Поттер журналистам.

В субботу «Челси» сыграет в Премьер-лиге против «Ливерпуля». Не пропустите текстовую трансляцию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер Михаил Мудрик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.01.23 в 15:30
Ливерпуль Ливерпуль
Челси Челси
1.62 4.30 5.20
Видео
21.01.23 в 18:00
Вест Хэм Вест Хэм
Эвертон Эвертон
1.77 3.75 4.80
Видео
21.01.23 в 18:00
Лестер Лестер
Брайтон Брайтон
3.05 3.45 2.37
Видео
21.01.23 в 18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла Астон Вилла
2.65 3.55 2.65
Видео
21.01.23 в 18:00
Борнмут Борнмут
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
2.37 3.35 3.15
Видео
21.01.23 в 20:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ньюкасл Ньюкасл
3.95 3.40 2.03
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Января
14:50 · Англия. Премьер-лига
​«Рома» отклонила предложение «Вест Хэма» по Дзаньоло
14:41 · Англия. Премьер-лига
Рико Льюис оценил шансы «Манчестер Сити» на чемпионство в АПЛ
14:35 · Англия. Премьер-лига
​Мудрик в запасе: «Ливерпуль» и «Челси» огласили составы
14:30 · Англия. Премьер-лига
​Клопп хочет заполучить Рубена Невеша
14:24 · Англия. Премьер-лига
​Хаверц – на радаре «ПСЖ»
14:22 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» сразится за Кейлора Наваса с двумя другими клубами из АПЛ 1
14:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не сдаётся в попытках заполучить Кайседо
14:13 · Англия. Премьер-лига
Поттер: Мудрик может и не заиграть в АПЛ
14:05 · Англия. Премьер-лига
Гуллит оценил перспективы Зиеша в «Барселоне»
14:03 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Мудрик – очень хороший игрок, он сполна показал себя в Лиге чемпионов»
13:54 · Англия. Премьер-лига
У Эмилиано Мартинеса сложились плохие отношения с Эмери
13:49 · Англия. Премьер-лига
Бадьяшиль объяснил, почему перешёл в «Челси»
13:43 · Англия. Премьер-лига
Агент Камавинга: «Переход Эдуардо в «Арсенал»? Это не правда»
13:39 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг восхищается Кудусом и Рамушем
13:26 · Англия. Премьер-лига
Бадьяшиль – о матче с «Ливерпулем»: «Я жду очень интенсивную игру»
Все новости
Рекомендуем