Поттер: Мудрик может и не заиграть в АПЛ

Почти неделю назад «Челси» объявил о переходе в свои ряды Михаила Мудрика. За 22-летнего вингера лондонцы заплатили «Шахтёру» 70 миллионов евро, причём за счёт бонусных выплат сумма может вырасти до 100 миллионов. На фоне серьёзной стоимости игрока главный тренер «пенсионеров» Грэм Поттер допускает, что Мудрик не заиграет в АПЛ.

«Никогда нет никаких гарантий. Нет волшебной формулы, которая даёт понять, что трансфер работает или не сработает. Решения принимаются на основе как можно более обоснованных предположений», - сказал Поттер журналистам.

В субботу «Челси» сыграет в Премьер-лиге против «Ливерпуля». Не пропустите текстовую трансляцию.