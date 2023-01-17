В «Шахтёре» рассказали, каким образом клуб сможет получить бонусы за трансфер Мудрика в «Челси»

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал о бонусах, которые прописаны в сделке по переходу нападающего Михаила Мудрика в «Челси».

Напомним, что за трансфер 22-летнего украинца лондонский клуб заплатил 70 миллионов евро. Также «Шахтёр» сможет получить ещё 30 миллионов в виде бонусов, если Мудрик будет успешен в составе «синих».

«Предложение по Мудрику не содержит пункта о «Золотом мяче». Это достижимые бонусы. Все они связаны с возможными победами в Лиге чемпионов и АПЛ в течение следующих лет», — цитирует Палкина The Athletic.

В текущем сезоне Мудрик провёл в составе «горняков» 18 матчей, забив в них 10 голов и отдав восемь результативных передач. Соглашение молодого вингера с лондонским клубом рассчитано до лета 2031 года.