Хадсон-Одои сомневается, что у него есть будущее в «Челси» после трансфера Мудрика

Полузащитник леверкузенского «Байера» Каллум Хадсон-Одои не горит желанием возвращаться в «Челси» по окончанию аренды в конце сезона. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, англичанин не видит будущего в клубе после трансфера Михаила Мудрика на «Стэмфорд Бридж». Напомним, украинца купили за сумму, которая в будущем может дойти до 100 миллионов евро с учётом бонусов

Хоть Хадсон-Одои и давно не играл за «Челси» на позиции вингера, деятельность клуба на трансферном рынке отпугивает Каллума, который также способен закрыть позицию латераля.

Англичанин в этом сезоне отметился одним результативным пасом в немецкой Бундеслиге.