«Челси» не купит Кайседо этой зимой, клуб переключился на Кесси и Биссума

Лондонский «Челси» не сможет заполучить полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо в зимнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях английский инсайдер Мэтт Лоу, «пенсионеры» переключили своё внимание на других хавбеков.

Речь идёт о полузащитнике «Тоттенхэма» Иве Биссума и хавбеке каталонской «Барселоны» Франке Кесси. Оба футболиста испытывают проблемы с игровой практикой. Первый ранее выступал в «Брайтоне» под руководством Поттера, но «Тоттенхэм» пока не намерен продавать футболиста. Что касается Кесси, наиболее приоритетным вариантом для ивуарийца является возвращение в Серию А, но оно наверняка состоится летом, а не зимой.

Напомним, в конце сезона «Челси» может потерять на правах свободных агентов Н’Голо Канте и Жоржиньо.