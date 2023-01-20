​Мудрик может сыграть с «Ливерпулем» - Поттер

В конце прошлой недели «Челси» объявил о переходе в свои ряды Михаила Мудрика. За 22-летнего украинского вингера лондонцы заплатили серьёзную сумму – 70 миллионов евро, причём она может вырасти до 100 миллионов за счёт прописанных бонусов.

Дебютировать за «Челси» Михаил Мудрик может уже в субботней игре Премьер-лиги против «Ливерпуля». Это подтвердил главный тренер команды Грэм Поттер.

«В последнее время Мудрик не так много играл в футбол, но он хорошо тренируется. Есть шанс [что он может дебютировать в ближайшем матче]», - слова Поттера с пресс-конференции приводит в социальных сетях журналист Адам Ньюсон.