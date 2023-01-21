Бадьяшиль – о матче с «Ливерпулем»: «Я жду очень интенсивную игру»

Новичок «Челси» Бенуа Бадьяшиль поделился ожиданиями от грядущего тура Английской премьер-лиги, в котором «пенсионеры» встретятся на выезде с «Ливерпулем». Напомним, матч стартует сегодня в 15:30 по московскому времени.

«Я жду очень интенсивной игры между двумя очень качественными командами, которые хотят победить. Это будет очень сложный матч. Если я попаду в стартовый состав, я постараюсь показать свой лучший футбол и добавить команде необходимых качеств», – цитирует Бадьяшиля официальный сайт «Челси».

«Пенсионеры» в начале января заплатили за трансфер Бенуа 40 миллионов евро французскому «Монако». Защитник уже успел дебютировать за команду Грэма Поттера в матче против «Кристал Пэлас».