Поттер: «Пока не могу анонсировать трансфер Мадуэке»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер пока не спешит признавать полузащитника Нони Мадуэке новичком команды. Напомним, английский вингер близок к переходу в стан «пенсионеров» за 35 миллионов евро из ПСВ Эйндховен.

«В прессе в последнее время много шумихи насчёт этого, но пока я не могу ничего анонсировать. У меня нет права говорить об игроке, пока он не подпишет контракт с «Челси», – заявил Поттер на своей пресс-конференции.

20-летний Мадуэке уже прошёл медосмотр в «Челси», если верить журналисту Фабрицио Романо. Нони в нынешнем сезоне записал на свой актив всего один гол в чемпионате Нидерландов за ПСВ,