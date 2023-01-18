Чилуэлл и Джеймс возобновили командные тренировки с «Челси»

Защитники «Челси» Рис Джеймс и Бен Чилуэлл восстановились после травм и возобновили командные тренировки. Оба футболиста были замечены на сегодняшнем групповом занятии.

Также отмечается, что к тренировкам с новой командой приступил новичок «Челси» Михаил Мудрик, за которого донецкий «Шахтёр» уже получил фиксированную выплату в размере 70 миллионов евро. В будущем украинская команда также может получить ещё 30 миллионов в виде бонусов.

В следующем туре Английской премьер-лиги «Челси» сыграет на выезде с «Ливерпулем». «Пенсионеры» находятся на десятой строчке в чемпионате, тогда как «скаузеры» идут на девятом месте.