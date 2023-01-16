«Челси» намерен усилить ещё две позиции в январе

Лондонский «Челси» продолжает активную работу на трансферном рынке.

В январе состав команды Грэма Поттера уже усилили центральный защитник Бенуа Бадьяшиль, форвард Жоау Фелиш и вингер Михаил Мудрик, однако на этом боссы «синих» не намерены останавливаться. Согласно сведениям Sky, в настоящий момент «Челси» занимается поисками центрального полузащитника и правого защитника. При благоприятном стечении обстоятельств обе позиции удастся укрепить до закрытия зимнего трансферного окна.

В настоящий момент «Челси» занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от дающего путёвку в Лигу чемпионов четвёртого места на десять очков.