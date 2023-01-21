​Клопп: «Венгер проиграл 1000-й матч со счётом 0:6, так что я счастлив»

В субботу вечером «Ливерпуль» сыграл вничью с «Челси» в матче двадцать первого тура Премьер-лиги -0:0. Для рулевого «красных» Юргена Клоппа это была 1000-я игра в тренерской карьере. Его команда не показала красочного футбола, но после финального свистка немец сохранял позитив.

«Арсен Венгер проиграл свой 1000-й матч в карьере со счётом 0:6, так что я очень счастлив», - высказался Клопп, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Ричард Бакстон.

Напомним, что в 2014 году «Арсенал» проиграл «Челси» со счётом 0:6 в матче, который для Арсена Венгера был 1000-м в карьере.

«Ливерпуль» на текущий момент занимает 8-е место в таблице Премьер-лиги.