Британский журналист: «Мудрик не стоит 100 миллионов евро, «Челси» мог взять Захаряна дешевле»

Британский журналист Боб Ховард поделился мнением о переходе украинского нападающего Михаила Мудрика из «Шахтёра» в «Челси». Напомним, сумма трансфера составила 70 миллионов евро плюс 30 миллионов донецкий клуб сможет получить в виде бонусов.

Ховард считает, что 22-летний вингер не стоит таких больших денег, отметив, что лондонскому клубу было бы правильнее подписать полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, который стоил бы гораздо дешевле.

«Честно, россиянин по некоторым характеристикам лучше украинца. Он сильнее, креативнее, у него отличная игра в пас. На перспективу это был бы отличный полузащитник для «синих», — цитирует Ховарда Sport24.

Также журналист не исключил, что следующим летом Захарян всё-таки окажется в «Челси», но только если молодой хавбек сменит российское гражданство на армянское.

В текущем сезоне Мудрик провёл за «Шахтёр» 18 матчей, забив в них 10 голов и отдав восемь результативных передач. На счету 19-летнего Захаряна три мяча и шесть ассистов в 22 встречах за «бело-голубых».