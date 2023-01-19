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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Британский журналист: «Мудрик не стоит 100 миллионов евро, «Челси» мог взять Захаряна дешевле»

19 Января 2023 • 13:50 Комментировать (3)
Ливерпуль
...
Челси
1 1.85 X 3.80 2 4.00
21.01 15:30

Британский журналист Боб Ховард поделился мнением о переходе украинского нападающего Михаила Мудрика из «Шахтёра» в «Челси». Напомним, сумма трансфера составила 70 миллионов евро плюс 30 миллионов донецкий клуб сможет получить в виде бонусов.

Ховард считает, что 22-летний вингер не стоит таких больших денег, отметив, что лондонскому клубу было бы правильнее подписать полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, который стоил бы гораздо дешевле.

«Честно, россиянин по некоторым характеристикам лучше украинца. Он сильнее, креативнее, у него отличная игра в пас. На перспективу это был бы отличный полузащитник для «синих», — цитирует Ховарда Sport24.

Также журналист не исключил, что следующим летом Захарян всё-таки окажется в «Челси», но только если молодой хавбек сменит российское гражданство на армянское.

В текущем сезоне Мудрик провёл за «Шахтёр» 18 матчей, забив в них 10 голов и отдав восемь результативных передач. На счету 19-летнего Захаряна три мяча и шесть ассистов в 22 встречах за «бело-голубых».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Арсен Захарян Михаил Мудрик Боб Ховард
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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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Комментарии (3)
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FORZAYOU
19 Января 2023 в 15:17
Стоит ли Мудрик, или не стоит? Это будет доказывать сам Мудрик. Думаю, что заиграть должен. Если только Феликс ногу на треньке не оторвёт)
rac531
19 Января 2023 в 14:01
А на хрена он нужен "Челси"?)
Leonardis
19 Января 2023 в 14:38
Какой Захарян, почему в Динамо не играет?
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