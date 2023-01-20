Ван Нистелрой прокомментировал уход Мадуэке в «Челси»

Главный тренер ПСВ Эйндховен Руд ван Нистелрой прокомментировал уход полузащитника Нони Мадуэке в лондонский «Челси». Напомним, нидерландский клуб получит за 20-летнего англичанина 35 миллионов евро.

«Я испытываю смешанные эмоции. Мы теряем отличного игрока, потому что он уходит. Мы не могли повлиять на ситуацию и получили солидную финансовую компенсацию», – заявил ван Нистелрой на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Мадуэке успешно прошёл медобследование в «Челси». Лондонский клуб хочет уже сегодня выпустить официальное объявление о трансфере. Есть вероятность, что Нони сыграет завтра против «Ливерпуля».