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Ван Нистелрой прокомментировал уход Мадуэке в «Челси»

20 Января 2023 • 15:26 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
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Через 23 ч. 11 мин.

Главный тренер ПСВ Эйндховен Руд ван Нистелрой прокомментировал уход полузащитника Нони Мадуэке в лондонский «Челси». Напомним, нидерландский клуб получит за 20-летнего англичанина 35 миллионов евро.

«Я испытываю смешанные эмоции. Мы теряем отличного игрока, потому что он уходит. Мы не могли повлиять на ситуацию и получили солидную финансовую компенсацию», – заявил ван Нистелрой на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Мадуэке успешно прошёл медобследование в «Челси». Лондонский клуб хочет уже сегодня выпустить официальное объявление о трансфере. Есть вероятность, что Нони сыграет завтра против «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСВ Руд Ван Нистелрой Нони Мадуэке Трансферы футбола - зима 2023
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