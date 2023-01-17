Невилл: «Кажется, что «Ливерпуль» может пропустить при каждой атаке соперника»

Бывший английский защитник Гари Невилл поделился мыслями о проблемах «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.

Команда Юргена Клопп располагается на девятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги с 28 очками после 18 матчей. В двух последних встречах «красные» уступили «Брентфорду» (1:3) и «Брайтону» (0:3).

«Стал ли интенсивный подход Клоппа причиной провала в этом сезоне? В «Манчестер Юнайтед» я на протяжении 20 лет работал под руководством тренера, предъявлявшего подобные требования ежедневно.

«Ливерпулю» нужно перестраиваться, потому что сейчас команда выглядит так, будто готова пропустить при каждой атаке соперника. Беспорядок в обороне очень бросается в глаза», – цитирует Liverpool Echo Невилла.