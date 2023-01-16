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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Саутгейт думает вызвать Колвилла в сборную Англии в марте

16 Января 2023 • 11:02 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
1 1.83 X 3.95 2 4.00
21.01 15:30

Защитник «Брайтона» Леви Колвилл может дебютировать за сборную Англии во время международной паузы в марте. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, футболист впечатлил главного тренера «трёх львов» Гарета Саутгейта своими выступлениями в нынешнем сезона.

Напомним, что Колвилл защищает цвета «Брайтона» на правах аренды. Защитник до сих пор принадлежит лондонскому «Челси», у которого большие планы на будущее своего воспитанника.

В нынешнем сезоне 19-летний Колвилл провёл 7 матчей в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием. Леви лишь недавно отвоевал место в основном составе «Брайтона».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Англии Брайтон Гарет Саутгейт Леви Колвилл
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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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