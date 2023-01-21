​Мудрик в запасе: «Ливерпуль» и «Челси» огласили составы

Программу двадцать первого тура чемпионата Англии будет открывать топ-матч между «Ливерпулем» и «Челси».

Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Алиссон, Милнер, Конате, Гомес, Робертсон, Байчетич, Тьяго, Кейта, Эллиотт, Салах, Гакпо.

Рулевой лондонской команды Грэм Поттер, в свою очередь, доверил место в стартовом составе следующим исполнителям: Кепа, Чалоба, Тьяго Силва, Бадьяшиль, Кукурелья, Жоржиньо, Маунт, Галлахер, Холл, Зиеш, Хаверц.

Новичок «Челси» Михаил Мудрик начнёт игру на скамейке запасных.

Матч между «Ливерпулем» и «Челси» стартует в 15:30 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате.