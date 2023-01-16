«Брайтон» установил ценник на Кайседо

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо может пополнить ряды лондонского «Челси».

По информации журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, «аристократы» планируют предложить «Брайтону» примерно 73 миллиона евро за 21-летнего эквадорца. При этом отмечается, что «чайки» не хотят отпускать своего игрока менее чем за 84 млн.

В текущем сезоне Кайседо принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

Действующий контракт хавбека с «Брайтоном» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 38 млн евро.