Артета ответил на вопрос о сорвавшемся переходе Мудрика в «Арсенал»

Рулевой «Арсенала» Микель Артета рассказал, что думает о несостоявшемся подписании Михаила Мудрика.

22-летний вингер «Шахтёра», как сообщалось, был близок к трансферу в «Арсенал», но в итоге пополнил другой лондонский коллектив – «Челси». Сделка была официально подтверждена в воскресенье.

После победы над «Тоттенхэмом» журналисты попросили Артету поделиться мыслями на этот счёт: «Мы действительно хотим усилить состав, но я очень доволен игроками, которые сейчас выступают в моей команде. Нам нужны трансферы, однако мы должны сохранять дисциплинированность и последовательность в данном вопросе, чтобы достигать целей», – приводит Sky Sports слова испанского специалиста.