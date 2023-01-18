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Каррагер: «Подписание Беллингема будет грандиозным успехом для «Ливерпуля»

18 Января 2023 • 23:02 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Челси
1 1.83 X 3.90 2 4.00
21.01 15:30

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер мечтает о переходе в команду Юргена Клоппа полузащитника Джуда Беллингема.

19-летний хавбек дортмундской «Боруссии» считается одной из главных трансферных целей «Ливерпуля» на предстоящее лето. Побороться за восходящую суперзвезду предстоит с «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».

«Заполучить Беллингема было бы грандиозным успехом для «Ливерпуля». Впрочем, такой игрок – подарок для любого клуба. Думаю, «Ливерпуль» не подписал другого полузащитника прошлым летом, так как знал, что Джуд будет доступен в 2023 году. Я бы сказал ему, что побеждать с «Ливерпулем» – особое чувство, которое он не испытает в другом месте», – цитирует Sky Каррагера.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд Джейми Каррагер трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
18 Января 2023 в 23:37
возможно ливерпуль двухгодичной давности заинтересовал бы его, но сейчас наврядли.
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