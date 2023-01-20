Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Динамо» высказались о возможном переходе Захаряна в «Челси»

20 Января 2023 • 11:12 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Челси
1 1.85 X 3.75 2 4.10
21.01 15:30

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном переходе полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Челси».

Ранее сообщалось, что лондонский клуб решил не подписывать 19-летнего россиянина текущей зимой, несмотря на то, что прошлым летом «синие» проявляли активный интерес к Захаряну.

По словам Гафина, пока никаких контактов с английской стороной у «Динамо» не было, однако не исключил, что талантливый футболист ещё может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

«Захарян останется в «Динамо» как минимум до лета? Так говорить нельзя. Трансферное окно открыто, в футболе случается всякое», — цитирует Гафина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Захарян провёл в составе «бело-голубых» 22 матча, отметившись в них тремя голами и шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Арсен Захарян Дмитрий Гафин Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Leonardis
20 Января 2023 в 12:28
Это как хобби!
Продолжают смешить народ!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Января
13:03 · Россия. Премьер-лига
Тарханов ответил, стоит ли Смолову переезжать в Турцию
12:38 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Уход Смолова будет потерей для «Динамо»
12:22 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» дали ответ по трансферу Дзюбы
12:18 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» ведёт переговоры с «Рубином» по возможному трансферу Лисаковича
12:09 · Россия. Премьер-лига
Оздоев готов вернуться в Россию
12:04 · Россия. Премьер-лига
«Химки» объявили об уходе Филина официально
11:51 · Россия. Премьер-лига
Бышовец объяснил, почему Месси был лучшим в 2022 году 1
11:33 · Россия. Премьер-лига
Источник: «Истанбул Башакшехир» не обращался в «Динамо» по поводу Смолова
11:15 · Россия. Премьер-лига
Сантос оценил новичков «Зенита»
11:12 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» высказались о возможном переходе Захаряна в «Челси» 1
11:05 · Россия. Премьер-лига
Шалимов высказался о ситуации Промеса
10:49 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Урала» Помазун — о подготовке ко второй части сезона: «Мы воссоединились с Ганчаренко, всё идёт супер»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Петржела назвал самый лучший вариант для Дзюбы
10:28 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА сообщили, что ведут переговоры о продаже Гайча
10:16 · Россия. Премьер-лига
Рыжиков объяснил, почему не хочет работать с вратарями
Все новости
Рекомендуем