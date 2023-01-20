В «Динамо» высказались о возможном переходе Захаряна в «Челси»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном переходе полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Челси».

Ранее сообщалось, что лондонский клуб решил не подписывать 19-летнего россиянина текущей зимой, несмотря на то, что прошлым летом «синие» проявляли активный интерес к Захаряну.

По словам Гафина, пока никаких контактов с английской стороной у «Динамо» не было, однако не исключил, что талантливый футболист ещё может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

«Захарян останется в «Динамо» как минимум до лета? Так говорить нельзя. Трансферное окно открыто, в футболе случается всякое», — цитирует Гафина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Захарян провёл в составе «бело-голубых» 22 матча, отметившись в них тремя голами и шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.