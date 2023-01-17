Агент Сафонов: «Мудрик сдуется через год»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о переходе украинского нападающего Михаила Мудрика из «Шахтёра» в лондонский «Челси».

Напомним, сумма трансфера составила 70 миллионов евро без учёта различных бонусов, которые могут составить 30 миллионов. Сам Мудрик будет зарабатывать в лондонском клубе 7,5 миллионов евро за сезон.

Сафонов считает, что 22-летний украинец не стоит таких больших денег.

«Мудрик — левый мизинец от уровня Андрея Шевченко. Сразу попахивает, как раньше говорили, откатами. Как за игрока, который провёл один сезон, давать 100 миллионов евро и контракт на 8,5 лет. Он сдуется через год», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Мудрик провёл в составе «Шахтёра» 18 матчей, забив в них 10 голов и отдав восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Украины в 40 миллионов евро.