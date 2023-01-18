Де Дзерби: «Уверен, Мудрик в будущем может выиграть «Золотой мяч»

Наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби прокомментировал переход Михаила Мудрика в лондонский «Челси». Напомним, итальянец работал с украинским вингером, когда возглавлял донецкий «Шахтёр».

«Уверен, в будущем Мудрик может выиграть «Золотой мяч». Он заслужил повышение и должен играть на наивысшем уровне, но в то же время это очень ранимый парень, поэтому его нужно оберегать и предоставлять все условия для развития», – заявил де Дзерби в интервью журналисту Антонелло Геррере.

Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» за 70 миллионов евро. Ещё 30 миллионов «Шахтёр» может получить в будущем в виде бонусов. В новой команде украинец будет выступать под номером 15.