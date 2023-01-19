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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» сделал щедрое предложение по Кайседо, но получил отказ от «Брайтона»

19 Января 2023 • 23:36 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
1 1.85 X 3.80 2 4.00
21.01 15:30

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо вряд ли перейдёт в «Челси» в январское трансферное окно.

Лондонцы сделали официальное предложение в размере более 62 млн евро, однако «Брайтон» категорически отказался вести переговоры, докладывает известный инсайдер Давид Орнштейн. Руководство «чаек» твёрдо намерено сохранить 21-летнего колумбийца до конца сезона и не изменит свою позицию в данном вопросе.

Мойсес Кайседо отыграл 17 матчей в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги, по разу отметившись забитым мячом и голевой передачей. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость опорного хавбека в 38 млн евро.

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Челси Брайтон Мойсес Кайседо Трансферы футбола - зима 2023
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