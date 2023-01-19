«Челси» сделал щедрое предложение по Кайседо, но получил отказ от «Брайтона»

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо вряд ли перейдёт в «Челси» в январское трансферное окно.

Лондонцы сделали официальное предложение в размере более 62 млн евро, однако «Брайтон» категорически отказался вести переговоры, докладывает известный инсайдер Давид Орнштейн. Руководство «чаек» твёрдо намерено сохранить 21-летнего колумбийца до конца сезона и не изменит свою позицию в данном вопросе.

Мойсес Кайседо отыграл 17 матчей в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги, по разу отметившись забитым мячом и голевой передачей. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость опорного хавбека в 38 млн евро.