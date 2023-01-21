Клопп заявил, что согласен с результатом в матче с «Челси»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после ничьей в матче 21-го тура АПЛ против «Челси» (0:0).

«Мы хорошо начинали оба тайма, создавали хорошие моменты, но не смогли играть так весь матч. Хоть у нас было немного моментов, но и у «Челси» их тоже было немного. Мы хорошо защищались во втором тайме, я согласен с таким результатом», — цитирует Клоппа BBC.

Специалист отметил, что «Ливерпуль» двигается вперед небольшими шагами, сегодняшний матч был очередной ступенькой.

После 19 игр подопечные Клоппа занимают восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 29 очков.