Галлахер не хочет уходить из «Челси»

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Конор Галлахер не планирует покидать лондонский клуб, сообщает Daily Mail. По информации источника, хавбек не заинтересован в смене команды.

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему футболисту проявляют «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас», за который Галлахер уже выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Действующий контракт Галлахера с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 32 миллиона евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «синих» 24 матча, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.