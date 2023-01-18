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Галлахер не хочет уходить из «Челси»

18 Января 2023 • 14:21 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
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21.01 15:30

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Конор Галлахер не планирует покидать лондонский клуб, сообщает Daily Mail. По информации источника, хавбек не заинтересован в смене команды.

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему футболисту проявляют «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас», за который Галлахер уже выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Действующий контракт Галлахера с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 32 миллиона евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «синих» 24 матча, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Конор Галлахер
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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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