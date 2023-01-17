Кейта ещё может продлить контракт с «Ливерпулем»

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта ещё может продлить контракт со своей командой. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, хавбек не исключает сценарий, при котором останется в команде Юргена Клоппа и в следующем сезоне.

Действующий контракт Кейта с «Ливерпулем» заканчивается летом. К игроку проявляют интерес клубы из немецкой Бундеслиги, где полузащитник ранее выступал в составе «РБ Лейпцига». Тем не менее, Наби ещё не принимал никаких решений по своему будущему.

В этом сезоне Кейта провёл 4 матча в чемпионате Англии, где не отметился ни одним результативным действием.