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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейта ещё может продлить контракт с «Ливерпулем»

17 Января 2023 • 12:39 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
1 1.83 X 3.90 2 4.00
21.01 15:30

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта ещё может продлить контракт со своей командой. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, хавбек не исключает сценарий, при котором останется в команде Юргена Клоппа и в следующем сезоне.

Действующий контракт Кейта с «Ливерпулем» заканчивается летом. К игроку проявляют интерес клубы из немецкой Бундеслиги, где полузащитник ранее выступал в составе «РБ Лейпцига». Тем не менее, Наби ещё не принимал никаких решений по своему будущему.

В этом сезоне Кейта провёл 4 матча в чемпионате Англии, где не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Наби Кейта
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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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