Вингер «Челси» Рахим Стерлинг, вероятно, будет выставлен на продажу по окончании сезона.

Состав команды Грэма Поттера недавно пополнил Михаил Мудрик, приобретённый за 100 млн евро с учётом бонусов. Как сообщает издание Football Insider, после успеха в сделке по 22-летнему вингеру «Шахтёра» в «Челси» всерьёз рассматривают возможность продажи Рахима Стерлинга в летнее трансферное окно.

Отмечается, что в лондонском клубе пока не слишком довольны игрой 28-летнего англичанина, купленного у «Манчестер Сити» прошлым летом за 56,2 млн евро. Текущая стоимость Рахима Стерлинга, согласно оценке Transfermarkt, составляет 70 млн евро.