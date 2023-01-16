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«Челси» может расстаться со Стерлингом в связи с приходом Мудрика слухи

16 Января 2023 • 03:23 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
1 1.83 X 3.95 2 4.00
21.01 15:30

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг, вероятно, будет выставлен на продажу по окончании сезона.

Состав команды Грэма Поттера недавно пополнил Михаил Мудрик, приобретённый за 100 млн евро с учётом бонусов. Как сообщает издание Football Insider, после успеха в сделке по 22-летнему вингеру «Шахтёра» в «Челси» всерьёз рассматривают возможность продажи Рахима Стерлинга в летнее трансферное окно.

Отмечается, что в лондонском клубе пока не слишком довольны игрой 28-летнего англичанина, купленного у «Манчестер Сити» прошлым летом за 56,2 млн евро. Текущая стоимость Рахима Стерлинга, согласно оценке Transfermarkt, составляет 70 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рахим Стерлинг Михаил Мудрик трансферы футбола - лето 2023
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