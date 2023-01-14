Донецкий «Шахтёр» в своих социальных сетях подтвердил, что клуб действительно сегодня вёл переговоры с лондонским «Челси» по трансферу вингера Михаила Мудрика. И стороны уже очень близки к тому, чтобы завершить сделку. Переход украинца в стан «аристократов» обсуждали президент «Шахтёра» Ринат Ахметов и совладелец «Челси» Бехдад Эгбали.

Ранее издание The Athletic сообщило, что Мудрик очень близок к переходу в «Челси» за 100 млн евро.

Напомним, помимо «Челси» за украинскую звезду «горняков» борется и лондонский «Арсенал». В текущем сезоне Мудрик за 18 игр в составе своего клуба 10 раз отличился и отдал девять ассистов.