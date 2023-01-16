Нигматуллин рассказал, почему «Челси» не торопится подписывать Захаряна

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался на тему того, почему лондонский «Челси» до сих пор не осуществил трансфер по переходу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

По мнению Нигматуллина, руководство «синих» не видит в Захаряне футболиста, который способен преобразить игру команды здесь и сейчас, из-за чего и не торопится с трансфером 19-летнего россиянина.

«Возможно, интерес к Захаряну сохраняется, но эта сделка не самая приоритетная для клуба. Сейчас есть задача приобрести игроков, которые будут решать самые высокие задачи здесь и сейчас», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «Динамо» 22 матча, отметившись в них тремя голами и шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.