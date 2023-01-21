Эвра: «Люди не хотят признавать, что уход Мане навредил «Ливерпулю»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра поделился мнением о причинах неудач «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.

Напомним, что на данный момент мерсисайдцы занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков в 18 матчах.

По мнению Эвра, на игре «красных» серьёзным образом сказался уход нападающего Садио Мане в мюнхенскую «Баварию».

«Люди не хотят этого признавать, но уход Садио Мане навредил «Ливерпулю» в этом сезоне. Я понимаю, что дело не только в одном игроке, но он был важной частью команды Клоппа», — цитирует Эвра Betfair.

Также француз выразил уверенность в том, что «Ливерпуль» сможет полноценно оправиться от этой потери уже в следующем сезоне.

Мане защищал цвета мерсисайдцев с 2016 по 2022 год. В общей сложности в составе «красных» сенегальский футболист провёл 269 матчей, забив в них 120 голов, а также отдав 48 результативных передач.