«Челси» интересуется двумя нападающими из Серии А

Лондонский «Челси» приметил двух нападающих в Серии А. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «пенсионеры» хотят заполучить форварда «Ювентуса» Душана Влаховича или лучшего бомбардира чемпионата Италии в лице Виктора Осимхена, который защищает цвета «Наполи».

«Челси» определённо хочет усилиться новым нападающим, ведь в клубе пока не видят игрока, который способен забивать много голов за сезон. Того же Кая Хаверца в команде видят больше на позиции «десятки», а не наконечника.

Напомним, «Челси» в зимнее трансферное окно уже потратил свыше 120 миллионов евро. Недавно «синие» купили Михаила Мудрика у донецкого «Шахтёра».