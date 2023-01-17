Переход Мудрика в «Челси» стал самым дорогим трансфером игрока из бывшего СССР

Переход талантливого украинского вингера Михаила Мудрика из донецкого «Шахтёра» в «Челси» стал самым дорогим трансфером игрока из бывшего СССР. Напомним, «аристократы» выкупили игрока у «горняков» за 100 млн евро, сделка состоялась в минувшие выходные.

Следом в списке портала Transfermarkt идёт его соотечественник Андрей Шевченко, он перебрался из «Милана» в «Челси» за 43,88 млн евро в сезоне-06/07.

На третьем месте переход Генриха Мхитаряна из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» за 42 млн евро в сезоне-16/17.

Кстати, россиянин Александр Головин и его переход в «Монако» в 2018 году за 30 млн евро - на шестом месте. Больше россиян в списке нет.