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Переход Мудрика в «Челси» стал самым дорогим трансфером игрока из бывшего СССР

17 Января 2023 • 20:49 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
1 1.83 X 3.90 2 4.00
21.01 15:30

Переход талантливого украинского вингера Михаила Мудрика из донецкого «Шахтёра» в «Челси» стал самым дорогим трансфером игрока из бывшего СССР. Напомним, «аристократы» выкупили игрока у «горняков» за 100 млн евро, сделка состоялась в минувшие выходные.

Следом в списке портала Transfermarkt идёт его соотечественник Андрей Шевченко, он перебрался из «Милана» в «Челси» за 43,88 млн евро в сезоне-06/07.

На третьем месте переход Генриха Мхитаряна из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» за 42 млн евро в сезоне-16/17.

Кстати, россиянин Александр Головин и его переход в «Монако» в 2018 году за 30 млн евро - на шестом месте. Больше россиян в списке нет.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Челси Шахтёр Донецк Генрих Мхитарян Александр Головин Михаил Мудрик
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