​Клопп перед 1000-м матчем в карьере: «Теперь моя борода седая»

Субботний матч Премьер-лиги против «Челси» станет для рулевого «Ливерпуля» Юргена Клоппа 1000-м в его тренерской карьере. На пресс-конференции немецкий специалист высказался на этот счёт.

«Честно говоря, это сумасшедшая цифра – 1000! Три фантастических клуба дали мне возможность выполнять эту работу. Теперь моя борода седая. Такого не было, когда я приехал сюда. Это случилось то ли из-за возраста, то ли из-за «Ливерпуля», - пошутил Клопп в разговоре с представителями СМИ.

«Для меня это лучшая работа в мире. Это нелёгкая работа, у нас мало выходных, но мне это нравится. Я счастлив», - отметил тренер «красных».