​Клопп проводит 1000-й матч в карьере

В субботу «Ливерпуль» проводит домашний матч чемпионата Англии против «Челси». Эта игра является для Юргена Клоппа 1000-й в тренерской карьере, на что обращают внимание эксперты из Opta.

По ходу карьеры Юрген Клопп тренировал три команды: «Майнц» (270 матчей), дортмундскую «Боруссию» (319) и «Ливерпуль» (теперь 411 матчей).

Свою первую игру в тренерской карьере Юрген Клопп провёл 28 февраля 2001 года.

Ранее Юрген Клопп комментировал тот факт, что он достиг отметки в 1000 матчей как тренер.

Следить за матчем между «Ливерпулем» и «Челси» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.