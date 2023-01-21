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Дебют Мудрика и скучные нули: «Ливерпуль» и «Челси» продолжают пребывать в кризисе

21 Января 2023 • 17:26 Комментировать (2)
Ливерпуль
0:0
Челси
окончен

«Ливерпуль» и «Челси» сошлись в рамках 21-го тура АПЛ.

Протокол игры  
Ливерпуль0:0Челси
Алиссон БекерМилнер Джеймс  66' 72' (Александер-Арнольд Трент ( 72') Конате ИбраимаГомес ДжоРобертсон ЭндрюКейта Наби 63' (Нуньес Дарвин ( 63') Байчетич Стефан  34' 82' (Фабиньо Энрике ( 82') Алькантара ТьягоСалах МохамедГакпо Коди 82' (Джонс Кёртис ( 82'  90') Эллиотт Харви 82' (Хендерсон Джордан ( 82')
Запасные: Окслейд-Чемберлен АлексКеллехер КаомхинЦимикас КостасМатип Жоэль
Аррисабалага КепаЧалоба Трево  80' 81' (Обамеянг Пьер-Эмерик ( 81') Силва ТьягоБадьяшиль БенуаКукурелья МаркГаллахер КонорЖоржиньо IIХолл Льюис 55' (Мудрик Михаил ( 55') Зиеш ХакимМаунт Мэйсон 82' (Чуквуэмека Карни ( 82') Хаверц Кай 81' (Аспиликуэта Сесар ( 81')
Запасные: Чилуэлл БенЛофтус-Чик РубенФофана УэслиБеттинелли МаркусДжеймс Рис IIКулибали КалидуХамфрейс БаширФофана Датро
21 января. Стадион "Энфилд".

 

Суперафиша «Ливерпуль» - «Челси» на деле представляла собой битву середняков АПЛ. Этот сезон совсем не задаётся у «красных» и у «синих», к очному матчу они подошли в непривычной для себя позиции и с одинаковыми показателями: 28 набранных очков и 9-10 места в турнирной таблице. Шокирует и количество травмированных: ван Дейк, Диас, Жота, Фирмино, Артур, Нуньес, Чилуэлл, Пулишич, Стерлинг, Фофана, Менди, Канте, Закария, Броя и Джеймс (!) пропускали матч из-за травм, а Жоау Фелиш отбывал свою первую дисквалификацию в АПЛ.

В итоге в основе нашлось место Холлу и Галлахеру, Эллиоту с Байчетичем, на острие лондонской атаки был Кай Хаверц, а у «красных» - новичок Коди Гакпо. На скамейке запасных остались Трент, Хендерсон и Мудрик, увидевшие гол уже на третьей минуте. Банальная подача в центр вратарской «Ливерпуля» привела к такой панике, что Тьяго Силва бил с метра – попал в штангу, а на добивании лучше всех сработал Кай Хаверц.

Вот только мяч засчитан не было, немного подождав и послушав подсказки, Оливер зафиксировал офсайд у немца, что, собственно, не отменило ужасающую игру «Ливерпуля» в обороне. «Красные» решили оправдаться в действиях атакующих, и получилось у них неплохо. С правого края прибежал Салах, заметивший подключение Гакпо и покативший под удар голландцу. Коди перестарался – с силой отправил мяч на трибуны.

Много неточных ударов наносили футболисты, много ошибок совершали. Заметно, что «Челси» и «Ливерпуль» сейчас в серьёзном кризисе. Больше мячом владели «красные», но чуть опаснее атаковали гости. Во многом «синим» помогали стандарты: так Бадьяшиль бил в упор после отличного кросса Маунта – Алиссон справился. Либо сольный проход Хакима Зиеша завершится ударом выше ворот.

На исходе часа игрового времени поучаствовал в опасной ситуации и Мудрик, появившийся через десять минут после начала второго тайма. После передачи Галлахера Михаил убрал Милнера с Гомесом, сместившись к краю и пробил в сетку с внешней стороны. На этом знаменательные события матча закончились. В концовке команды уже согласились на ничью, атакуя вполсилы. Ещё и тренеры можно перетасовали состав, сделав по тройной и двойной замене.

Так и не выяснили «Ливерпуль» и «Челси», кто сложнее переживает кризис. Нулевая ничья оставляет команды в середине турнирной таблицы.

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Челси Ливерпуль
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Комментарии (2)
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snk6565
21 Января 2023 в 17:41
Теперь в играх с пенсами левый фланг нужно закрывать и закрывать...этот парень будет разрывать многих, как сегодня он возил мордой Милнера...
ингерман
21 Января 2023 в 17:30
ай ливерная калбаска падстухла походу.. мудрик можец навести шороху.. харош бродяга.. ничейка упользу манюни.. )))
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