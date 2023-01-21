Поттер высказался о перспективах «Челси» в борьбе за место в четвёрке АПЛ

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, что думает о риске не попасть в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

Лондонцы остались на десятой строчке в турнирной таблице после сегодняшней безголевой ничьей на «Энфилде» с «Ливерпулем». Отставание «синих» от идущего четвёртым «Манчестер Юнайтед» составляет десять очков.

«Лучшее решение – быть сосредоточенными на каждом следующем матче, а не размышлять о том, что произойдёт через четыре-пять месяцев. Мы лишились многих игроков, и это не могло не сказаться.

Мы достойно держимся в трудный для нас период. Наш состав пополняют новые игроки, со временем будут возвращаться травмированные», – цитирует журналист Адам Ньюсон наставника «Челси».