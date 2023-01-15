Мерсон: «Арсенал» поступил правильно, уступив Мудрика «Челси»

Бывший английский футболист Пол Мерсон считает, что «Арсенал» принял правильное решение.

Именно «канониры» считались главными претендентами на 22-летнюю звезду «Шахтёра», однако «Челси» выиграл гонку, сделав более привлекательное предложение по вингеру.

«Арсеналу» придётся искать другие варианты, но у клуба наверняка есть запасной план – например, можно попытаться подписать Рафинью из «Барселоны». Вероятно, «Челси» предложил Мудрику более солидную зарплату, и неизвестно, как отреагировали бы игроки «Арсенала» на приход нового высокооплачиваемого игрока. Сейчас в команде Артеты отличная атмосфера, и я понимаю решение клуба не делать рискованных ходов в разгар успешно складывающегося сезона», – цитирует Sky Мерсона.