Романо: «Мадуэке подпишет контракт с «Челси» в пятницу»

Вингер нидерландского ПСВ Нони Мадуэке в ближайшие часы станет игроком лондонского «Челси».

Стороны уже согласовал условия трансфера, о чём ранее сообщили английские СМИ. В четверг вечером 20-летний игрок приземлится в Лондоне, а в пятницу пройдёт медосмотр и подпишет контракт с «Челси», докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Стоимость сделки, согласно прежним отчётам прессы, составит порядка 40 млн евро.

Нони Мадуэке дважды поразил ворота соперников ПСВ в девяти матчах текущего сезона. В общей сложности на его счету 20 голов и 14 результативных передач в 80 матчах за эйндховенский коллектив.